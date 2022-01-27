Солдат, який розстріляв нацгвардійців, утік зі зброєю: у Дніпрі ввели план "Сирена"

Солдату-строковику НГУ, який 27 січня розстріляв у Дніпрі 5 людей і ще 5 поранив, вдалося втекти. Наразі у місті оголосили план "Сирена".

За попередньою інформацією, при собі у розшукуваного може бути зброя. Для його пошуку по тривозі підняли особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної гвардії.

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Наразі поліція шукає Артемія Рябчука, якому вдалося втекти / Фото МВС

Що відомо про стрільця

Правоохоронці оприлюднили фото солдата-утікача.

Це Рябчук Артемій Юрійович з міста Ізмаїл, Одеської області.

Хлопець народився у 2001 році.

Кількість загиблих зросла

На місце трагедії екстрено вирушив командувач НГУ Микола Балан.

Наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених. Спершу жертвами стрілянини були 4 людей, однак згодом під час надання медичної допомоги померла ще одна жінка.

Трагедія сталася на території заводу "Південмаш" о 3:40. Зловмисник відкрив вогонь по вартовим з автомата Калашникова під час видачі зброї. Поки його мотиви невідомі. На момент стрілянини у приміщенні перебувало 22 військовика. Двоє із них встигли вибігти на вулицю і викликали на місце поліцію та швидку допомогу.

В МВС закликали повідомляти за номером 102 будь-яку інформацію, яка стосується місця перебування Рябчука.

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