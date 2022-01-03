Спускався з гірки і влетів у стовп: у центрі Дніпра загинув чоловік

Надзвичайна подія трапилася у парку "Зелений гай" у Дніпрі 2 січня. Батько катався з гірки на санчатах з 6-річною дівчинкою, але врізався в електроопору.

Удар був дуже потужним, через що чоловік зазнав несумісних з життям травм. Пошкодження отримала й донька загиблого.

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Вкрай небезпечні гірки

Трагічний інцидент стався близько 20:30 2 січня. 45-річний чоловік з донькою їздив з гірки, яка була повністю вкрита льодом.

Внаслідок одного зі спусків санчата на величезній швидкості влетіли в електроопору. Чоловік ударився головою.

За словами місцевих мешканців, гірки, з яких каталися батько з донькою, є дуже небезпечними через ландшафтні умови.

Кожен рік у парку "Зелений Гай" внаслідок зимових катань травмується багато людей.

На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. Лікарі лише зафіксували смерть батька, а доньці надали необхідну медичну допомогу. Дівчинку з тупою травмою живота госпіталізували до обласної дитячої лікарні. В якому стані перебуває дитина зараз, невідомо.

Катання заборонені

Жителі Дніпра кажуть, що відвідувачів парку постійно інформують про заборону катання схилами. Крім того, на всіх локаціях, де заборонені спуски, стоять попереджувальні таблички.