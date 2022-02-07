Світлові квіти Дніпра: містяни зможуть запускати лазерні шоу зі смартфона

Підприємці з Дніпра розробили урбаністичний проєкт для рідного міста. Унікальний світловий дизайн отримав кілька нагород на міжнародних конкурсах.

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, підприємці розробили урбаністичний проєкт за власні гроші. Він подякував тим, хто вклав у нього свої сили та ресурси.

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Урбаністична підсвітка

Проєкт Dnipro Light Flowers створили представники компанії Expolight﻿, яка займається освітленням в місті. Його вважають найбільшою в світі постіндустріальною світловою інсталяцією.

У Дніпрі підсвітили лазерами та світильниками заводські труби / Фото Expolight

Загалом до системи залучили 13 заводських труб, що розташовані вздовж лівого берега Дніпра на відстані 7 кілометрів. Кожну трубу прикрашають спеціальні світильники, які утворюють лазерні промені.

Розробники "Світлових квітів Дніпра" здобули перемогу на конкурсі світлового дизайну LIT Awards у номінації Light Art Project. Український проєкт обійшов конкурентів з Японії, Австралії та Китаю.



Розробники світлового шоу отримали престижну нагороду / Фото з фейсбуку Бориса Філатова

Світлове шоу в Дніпрі

За словами мера Дніпра, на вихідних 5 – 6 лютого в місті випробували нову опцію Dnipro Light Flowers. Інтерактив дозволяє запустити світлове шоу за допомогою смартфона.

"Додаток буде доступний для завантаження вже навесні", – наголосив Борис Філатов.

Випробувати світлове шоу в Дніпрі зможуть усі охочі / Фото з фейсбуку Бориса Філатова

Скористатися послугою зможуть усі охочі за грошові пожертви. Їх напряму нараховуватимуть фонду допомоги дітям Kiddo. Вартість світлового шоу наразі не уточнили.

Як запустити світлове шоу зі смартфона в Дніпрі: дивіться відео

Особливості лазерного шоу

Борис Філатов додав, що правила запуску світлового шоу опублікують на сайті міської ради. Запустити світлове шоу в Дніпрі можна буде до святкових дат.

"Dnipro Light Flowers став новим символом міста. Проєкт символізує перехід Дніпра з індустріального до постіндустріального міста", – пояснили в Expolight.

Урбаністичний проєкт Dnipro Light Flowers створили на базі заводських труб: дивіться відео

Виданню Designbloom розробники пояснили, що розмістили на заводських трубах світильники та лазери. Потужна техніка дозволяє утворити різноманітні динамічні кольори на будь-який смак.

Поблизу є 2 оглядові майданчики з аудіотехнікою. Устаткування дозволяє проводити в тиждень два лазерних шоу з музичним супроводом на 5 хвилин кожне.

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Окрім лазерного шоу, інсталяції можна використовувати під час певних подій. Труби можна підсвітити різними кольорами до теми заходу.