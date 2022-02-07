За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, підприємці розробили урбаністичний проєкт за власні гроші. Він подякував тим, хто вклав у нього свої сили та ресурси.
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Урбаністична підсвітка
Проєкт Dnipro Light Flowers створили представники компанії Expolight, яка займається освітленням в місті. Його вважають найбільшою в світі постіндустріальною світловою інсталяцією.
У Дніпрі підсвітили лазерами та світильниками заводські труби / Фото Expolight
Загалом до системи залучили 13 заводських труб, що розташовані вздовж лівого берега Дніпра на відстані 7 кілометрів. Кожну трубу прикрашають спеціальні світильники, які утворюють лазерні промені.
Розробники світлового шоу отримали престижну нагороду / Фото з фейсбуку Бориса Філатова
Світлове шоу в Дніпрі
За словами мера Дніпра, на вихідних 5 – 6 лютого в місті випробували нову опцію Dnipro Light Flowers. Інтерактив дозволяє запустити світлове шоу за допомогою смартфона.
"Додаток буде доступний для завантаження вже навесні", – наголосив Борис Філатов.
Випробувати світлове шоу в Дніпрі зможуть усі охочі / Фото з фейсбуку Бориса Філатова
Скористатися послугою зможуть усі охочі за грошові пожертви. Їх напряму нараховуватимуть фонду допомоги дітям Kiddo. Вартість світлового шоу наразі не уточнили.
Як запустити світлове шоу зі смартфона в Дніпрі: дивіться відео
Особливості лазерного шоу
Борис Філатов додав, що правила запуску світлового шоу опублікують на сайті міської ради. Запустити світлове шоу в Дніпрі можна буде до святкових дат.
"Dnipro Light Flowers став новим символом міста. Проєкт символізує перехід Дніпра з індустріального до постіндустріального міста", – пояснили в Expolight.
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Виданню Designbloom розробники пояснили, що розмістили на заводських трубах світильники та лазери. Потужна техніка дозволяє утворити різноманітні динамічні кольори на будь-який смак.
Поблизу є 2 оглядові майданчики з аудіотехнікою. Устаткування дозволяє проводити в тиждень два лазерних шоу з музичним супроводом на 5 хвилин кожне.
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Окрім лазерного шоу, інсталяції можна використовувати під час певних подій. Труби можна підсвітити різними кольорами до теми заходу.
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