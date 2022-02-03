На території Дніпра та області встановили помаранчевий рівень епіднебезпеки: що змінилося

У мерії Дніпра вирішили посилити карантин. Для запобігання поширенню COVID-19 у місті та області встановили помаранчеву зону.

Як передає журналістка 24 каналу, відповідне рішення ухвалили на засіданні спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру 2 лютого. Головою був заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

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Помаранчева зона в Дніпрі

Згідно з рішенням місцевої влади, помаранчевий рівень епідемічної небезпеки в Дніпрі почав діяти з 2 лютого. Він попереджає про те, що кількість хворих на коронавірус наближається до критичної позначки.

Уже в червоній зоні карантину протиепідемічні заходи суттєво посилюватимуть. Впровадженню цього рівня якраз передує помаранчева зона.

Жителям Дніпропетровщини доведеться надалі дотримуватися карантинних обмежень. Окрім цього – носити медичні маски, користуватися антисептиками, тримати соціальну дистанцію та зробити щеплення від COVID-19, якщо хтось іще не зробив.

Дистанційне навчання

Найбільше змін помаранчева зона принесла школярам. Так, з 3 по 9 лютого учні 5 – 11 класів загальноосвітніх закладів освіти навчатимуться дистанційно.

Учні 1 – 4 класів відвідуватимуть школу в звичайному режимі. Однак батьки мають подбати про дотримання протиепідемічних заходів. Якщо з підозрою на коронавірус буде понад 50% школярів, то в окремих класах чи школи заборонятимуть хворим приходити на заняття.



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Якщо понад 20% дітей в одному класі захворіє на грип чи ГРВІ, освітній процес призупинятимуть. Такі зміни передбачені на весь період карантину.

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На території Дніпра посилять моніторинг за показниками вакцинації від COVID-19. По області в населених пунктах без амбулаторій працюватимуть мобільні бригади, які робитимуть щеплення усім охочим.

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