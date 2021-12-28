Транспортний колапс у Дніпрі: через снігопад рух у місті майже зупинився – промовисті фото

Понад тиждень Дніпро засипає снігом. Морозна погода з постійними опадами спричинила транспортний колапс у місті.

Комунальні служби з 7 години ранку 28 грудня працюють у посиленому режимі. За допомогою спецтехніки намагаються ліквідувати наслідки снігопаду.

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Рух транспорту в Дніпрі зупинився

У міській раді Дніпра повідомили, що на вулицях міста працює:

16 бригад дорожників;

70 одиниць посипальної техніки;

10 навантажувачів;

23 одиниці снігоочисної техніки;

мінітехніка та самоскиди.

Дороги та тротуари посипають комбінованими, соляними та піскосоляними сумішами. Загалом використали понад 460 тонн сумішей.

У Дніпрі насамперед розчищають особливо небезпечні ділянки – мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг. Комунальники мають узгоджені маршрути та плани дій.

Окрім 7 мостів через річку Дніпро, комунальники працюють на вулицях Космічній, Яснополянській, Грушевського, Робочій та на проспектах Яворницького, Поля, Мазепи і Слобожанському.



Дніпровські комунальники розчищають небезпечні ділянки / Фото "Інформатора"

Видання "Інформатор" повідомило про великі затори по всьому місту. Особливо часто на неможливість проїзду та заноси автомобілів на дорогах скаржаться жителі лівого берега міста.

Головні вулиці та проспекти міста очищають від снігу: дивіться відео

Проблему з проїздом відчули водії у центрі Дніпра, де замерзла бруківка сприяє виникненню небезпечних ситуацій. Через негоду в різних частинах міста також не працюють світлофори.

Жителі Дніпра скаржаться на снігопад і затори на дорогах: дивіться відео

Водіїв закликають не паркуватися

Керівниця управління з благоустрою Дніпровської мерії Світлана Літвінова закликала водіїв поставитися з розумінням до ситуації. Вона попросила їх не паркуватися вздовж доріг, щоб могла проїхати спецтехніка.

Нам дуже важливо дотримуватися швидкісного режиму,

– наголосила Літвінова.

Посадовиця зауважила, що комунальна техніка працює на певній швидкості й не може зупинитися. Відтак водії повинні пропустити колону, яка чистить дорогу.

Через снігопад у Дніпрі стався транспортний колапс / Фото "Інформатора"

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