На трасі Дніпро – Запоріжжя зіштовхнулися легковики: троє загиблих

У ДТП на трасі Дніпро – Запоріжжя зіштовхнулися ВАЗ та Skoda Oсtavia. У результаті аварії водій та двоє пасажирів ВАЗу загинули. Травмувався також водій Skoda.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення ПДР. Аварія сталася близько 8 ранку 29 листопада.

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Деталі ДТП

Водій автомобіля ВАЗ їхав трасою Дніпро – Запоріжжя в напрямку Дніпра по правій смузі руху. В салоні його авто була 72-річна жінка та 65-річний чоловік.

Водночас у тому ж напрямку по лівій смузі їхав 35-річний водій на Skoda. У його автівці пасажирів не було.

Раптово водій ВАЗ змінив напрямок свого руху вліво, щоб розвернутися. У той момент він зіштовхнувся з Skoda.



Легковики зіштовхнулися на трасі Дніпро – Запоріжжя / Фото Нацполіції

У результаті ДТП всі люди в авто ВАЗ загинули. Водій іномарки з численними травмами перебуває у міській лікарні.



У ДТП загинули 3 людей / Фото Нацполіції

За цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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