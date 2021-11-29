У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію: відео розгрому

У Дніпрі компанія молодих людей перевернула Ханукію. Опісля вандали просто втекли. Момент руйнування потрапив на камери відеоспостереження.

Інцидент стався 29 листопада близько 6 години ранку в центрі міста біля ЦУМу. У мережі опублікували фото та відео поваленої Ханукії.

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Знімали все на камеру

На відео видно, як молодики підійшли до Ханукії й спілкувалися між собою, що ж з нею робити. Спочатку вандали ходили довкола неї, а потім почали штовхати.

Конструкція впала на землю і згасла. Хулігани водночас знімали все, що відбувалося на камеру. Потім одразу втекли, очевидно, щоб їх ніхто не помітив.

Невідомі зруйнували Ханукію в Дніпрі / Фото "Інформатор"

Ханукія – це світильник, який запалюють протягом восьми днів єврейського свята Ханука. За віруваннями, він символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою.

Як невідомі руйнували Ханукію: відео моменту