У центрі Дніпра невідомі зруйнували Ханукію: відео розгрому
Джерело:Vgorode
У Дніпрі компанія молодих людей перевернула Ханукію. Опісля вандали просто втекли. Момент руйнування потрапив на камери відеоспостереження.
Інцидент стався 29 листопада близько 6 години ранку в центрі міста біля ЦУМу. У мережі опублікували фото та відео поваленої Ханукії.
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Знімали все на камеру
На відео видно, як молодики підійшли до Ханукії й спілкувалися між собою, що ж з нею робити. Спочатку вандали ходили довкола неї, а потім почали штовхати.
Конструкція впала на землю і згасла. Хулігани водночас знімали все, що відбувалося на камеру. Потім одразу втекли, очевидно, щоб їх ніхто не помітив.
Невідомі зруйнували Ханукію в Дніпрі / Фото "Інформатор"
Як невідомі руйнували Ханукію: відео моменту