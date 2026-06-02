2 червня, 10:44
Оновлено - 10:58, 2 червня

Частину будинку просто знесло, доля ще 6 людей невідома, – Зеленський про удар по Дніпру

Софія Рожик

Росія завдала масованого удар по Дніпру у ніч на 2 червня. На жаль, доля кількох людей невідома.

Про це розповів президент Зеленський.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Наразі у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. 

Частину будинку фактично просто знесли. 

9 людей було вбито, серед них – дитина, ще 35 постраждали. 

Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно,
– написав президент.

 