Частину будинку просто знесло, доля ще 6 людей невідома, – Зеленський про удар по Дніпру

Росія завдала масованого удар по Дніпру у ніч на 2 червня. На жаль, доля кількох людей невідома.

Про це розповів президент Зеленський.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Наразі у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Частину будинку фактично просто знесли.

9 людей було вбито, серед них – дитина, ще 35 постраждали.

Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно,

– написав президент.