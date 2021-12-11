Вантажівка розчавила легкових: у ДТП на Дніпропетровщині загинули люди

У Дніпропетровській області 11 грудня трапилася смертельна ДТП. Вантажівка DAF розчавила легковик "ВАЗ 2101".

Деталі смертельної ДТП

Аварія трапилася на автошляху М-30 Київ – Луганськ – Ізварине у Павлоградському районі неподалік села Карабинівка. Інформація до правоохоронців надійшла о 10:17.

Читайте також Поліція не знає, хто саме виїхав на зустрічку: подробиці смертельної ДТП під Тернополем

Поки рятувальники їхали на виклик, очевидці ДТП витягли двох постраждалих з понівеченого легковика. Медики швидкої допомоги вирушили з потерпілими у лікарню, однак дорогою ті померли від отриманих травм.

Рятувальники відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та змили паливно-мастильні матеріали,

– розповіли у ДСНС.

ДТП в Україні: останні новини

Біля села Верчани Стрийського району Львівської області 10 грудня автобус із 20 пасажирами врізався у фуру. Внаслідок аварії постраждали 7 людей. Рятувальникам довелося визволяти водія, який застряг у транспорті.

На Подолі у Києві Chevrolet Volt влетів на перехресті в автомобіль швидкої допомоги. Від зіткнення реанімобіль перекинувся. Травм зазнали двоє медиків, які їхали на виклик до хворого.

На автодорозі Полтава – Диканька зіткнулися легковий автомобіль "ЗАЗ Славута" та вантажівка "КрАЗ". 45-річний водій легковика та 23-річний пасажир загинули на місці події.

Моторошна аварія трапилася на Одещині. 25-річний водій Toyota Camry на величезній швидкості влетів у дерево. Постраждалий загинув ще до приїзду медиків.

Це може вас зацікавити – Правила закритого масажу серця: дивіться відео

Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:

Сьогодні о 10:17 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Павлоградському районі, поблизу села Карабинівка, на автошляху М-30 Київ – Луганськ – Ізварине, 1026-й км, сталось зіткнення вантажного автомобіля "DAF" та легкового автомобіля "ВАЗ 2101".

До прибуття надзвичайників на місця події, постраждалих витягли з понівеченого легкового автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги свідки ДТП. На жаль під час слідування карети швидкої до лікарні, двоє постраждалих померли.

Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та змили паливно-мастильні матеріали.