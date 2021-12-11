Вантажівка розчавила легкових: у ДТП на Дніпропетровщині загинули люди

11 грудня 2021 , 16:30
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Джерело:

фейсбук ДСНС

У Дніпропетровській області 11 грудня трапилася смертельна ДТП. Вантажівка DAF розчавила легковик "ВАЗ 2101".

Деталі смертельної ДТП

Аварія трапилася на автошляху М-30 Київ – Луганськ – Ізварине у Павлоградському районі неподалік села Карабинівка. Інформація до правоохоронців надійшла о 10:17.

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Поки рятувальники їхали на виклик, очевидці ДТП витягли двох постраждалих з понівеченого легковика. Медики швидкої допомоги вирушили з потерпілими у лікарню, однак дорогою ті померли від отриманих травм.

Рятувальники відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та змили паливно-мастильні матеріали,
– розповіли у ДСНС.

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Повний текст публікації ДСНС у телеграмі:

Сьогодні о 10:17 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Павлоградському районі, поблизу села Карабинівка, на автошляху М-30 Київ – Луганськ – Ізварине, 1026-й км, сталось зіткнення вантажного автомобіля "DAF" та легкового автомобіля "ВАЗ 2101".

До прибуття надзвичайників на місця події, постраждалих витягли з понівеченого легкового автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги свідки ДТП. На жаль під час слідування карети швидкої до лікарні, двоє постраждалих померли.

Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та змили паливно-мастильні матеріали.

Автор: Софія Мінджоса