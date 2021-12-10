Його автомобіль був дуже деформований. Молодий керманич загинув від отриманих ран ще до приїзду карети швидкої допомоги.

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Розповіли про загиблого

Це сталося приблизно о 1 годині ночі. Водієм Toyota Camry був 25-річний чоловік, який жив в одному з сіл Старокозацької територіальної громади.

На місце одразу прибули слідчі, які почали встановлювати обставини. Попередня кваліфікація справи – "порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі".

На фото з місця видно, що автомобіль настільки понівечився, що відновленню вже не підлягає. У ньому вибилися всі вікна, а сидіння зім'ялися.



Місце аварії після приїзду правоохоронців / Фото Нацполіції

Кілька гучних ДТП нещодавно

На вулиці Ревуцького у Києві 8 грудня сталася надзвичайна аварія. Там водій вийшов із Тoyota, щоб влаштувати бійку з перехожим. Однак вона припинилася, коли некерована автівка в'їхала в сміттєвоз.

Неподалік Львова 7 грудня водій автомобіля Skoda Fabia скоїв наїзд на пенсіонера, який просто лежав на дорозі. Травми були настільки сильними, що чоловік загинув на місці події ще до приїзду медиків.

У селі Нові Петрівці на Київщині Volkswagen Passat, за кермом якого був громадянин Саудівської Аравії, врізався в касу резиденції "Межигір'я". Внаслідок аварії ніхто не постраждав, однак туди негайно прибули правоохоронці.

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