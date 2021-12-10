Его автомобиль был очень деформирован. Молодой водитель погиб от полученных ран еще до приезда кареты скорой помощи.

Заметьте СМИ опубликовали список жертв ДТП под Черниговом: самому молодому было 19 лет

Рассказали о погибшем

Это произошло примерно в 1 час ночи. Водителем Toyota Camry был 25-летний мужчина, который жил в одном из сел Староказацкого территориального общества.

На место сразу прибыли следователи, которые начали устанавливать обстоятельства. Предварительная квалификация дела – "нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель".

На фото с места видно, что автомобиль настолько изуродовался, что восстановлению уже не подлежит. В нем выбились все окна, а сиденья смялись.

Место аварии после приезда правоохранителей / Фото Нацполиции

Несколько громких ДТП недавно

На улице Ревуцкого в Киеве 8 декабря произошла авария. Там водитель вышел из Toyota, чтобы устроить драку с прохожим. Однако она прекратилась, когда неуправляемый автомобиль въехал в мусоровоз.

Недалеко от Львова 7 декабря водитель автомобиля Skoda Fabia совершил наезд на пенсионера, который просто лежал на дороге. Травмы были настолько сильны, что мужчина погиб на месте происшествия еще до приезда медиков.

В селе Новые Петровцы на Киевщине Volkswagen Passat, за рулем которого находился гражданин Саудовской Аравии, врезался в кассу резиденции "Межгорье". В результате аварии никто не пострадал, однако туда немедленно прибыли правоохранители.

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