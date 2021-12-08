В результате аварии люди не пострадали, но серьезные повреждения получила Тoyota нарушителя общественного спокойствия.

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Конфликт на ровном месте

Водитель, проезжая на значительной скорости, вскочил в лужу и с ног до головы облил грязной водой проходящего мимо пешехода.

Мужчину возмутила такая наглость водителя и он решил в знак мести ударить по машине. Такой жест изрядно разозлил водителя. Он мгновенно выпрыгнул из машины и бросился избивать пешехода. Впрочем, в порыве гнева мужчина забыл поставить авто на ручник, поэтому оно покатилось по инерции и врезалось в мусоровоз.

На видео видно, как нарушитель пытается согнать злобу за свою опрометчивость на пешеходе и дает ему пинки.

Неудача водителя из Луцка

В Луцке водитель маршрутки в свой первый рабочий день, 12 ноября, умудрился врезаться в дом, когда вез пассажиров. В конце концов мужчину госпитализировали в больницу. Оказалось, что ему стало плохо за рулем.

На улице Ревуцкого водитель разбил автомобиль о мусоровоз и избил прохожего: видео

Текст публикации "Киева оперативного":

На улице Ревуцкого влетел водитель Toyota КA1987BA. В один момент водитель вскочил в большую лужу и полностью облил прохожего. Тот в ответ решил стукнуть по машине. Водитель мгновенно выпрыгнул и полез в драку с пешеходом.

Но и на этом история не завершилась, потому что когда водитель выбежал из авто, оно покатилось дальше и въехало в мусоровоз.