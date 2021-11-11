Сообщение о ДТП на улице Небесной Сотни поступило 10 ноября около 16:00. В считанные минуты патрульные полицейские прибыли на место происшествия, где зафиксировали факт аварии.
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Водитель транспортного средства ВАЗ не справился с управлением и дважды допустил наезд на дом,
– отметили правоохранители.
В ходе общения они заметили, что у мужчины присутствуют характерные признаки алкогольного опьянения. Проведенная проверка показала положительный результат – 2,95 промилле,
- Это более чем в 14 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.
Патрульные составили на водителя административные материалы, а транспорт эвакуировали на арестплощадку.
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