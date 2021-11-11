Серьезное ДТП произошло около 12:00 почти на въезде в Киев. В результате столкновения водитель погиб на месте аварии.

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Медикам скорой пришлось лишь констатировать смерть пожилого мужчины, а спасатели ГСЧС вырезали из изуродованной машины тело владельца.

Машина превратилась в металлолом



Удар был очень сильным / Фото dtp.kiev.ua

Возле погибшего правоохранители увидели таблетки "Корвалол", из-за чего предположили, что мужчине стало плохо за рулем.

По предварительным данным, пожилой мужчина потерял контроль над машиной и выехал за пределы трассы.

Скорость движения автомобиля была достаточно большой. По крайней мере, в результате столкновения с металлической опорой от машины фактически ничего не осталось.



Автомобиль влетел в столб на большой скорости. / Фото dtp.kiev.ua

Судмедэксперты говорят, что мужчина погиб мгновенно. На месте происшествия работали следователи. По факту гибели пожилого водителя Daewoo правоохранители должны открыть уголовное производство. Квалифицировать происшествие, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, полицейские должны после выяснения всех обстоятельств инцидента.

Смотрите видео с места смертельной аварии под Киевом: