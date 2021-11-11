Серйозна ДТП трапилася близько 12:00 майже на в'їзді до Києва. Внаслідок зіткнення водій загинув на місці аварії.

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Медикам швидкої довелося лише констатувати смерть літнього чоловіка, а рятувальники ДСНС вирізали з понівеченої машини тіло власника.

Машина перетворилася на брухт



Удар був дуже сильним / Фото dtp.kiev.ua

Біля загиблого правоохоронці побачили пігулки "Корвалол", через що припустили, що чоловіку стало зле за кермом.

За попередніми даними, літній чоловік втратив контроль над машиною та виїхав за межі траси.

Швидкість руху автівки була досить великою. Принаймні внаслідок зіткнення з металевою опорою від машини фактично нічого не залишилося.



Автівка влетіла у стовп на чималій швидкості / Фото dtp.kiev.ua

Судмедексперти кажуть, що чоловік загинув миттєво. На місці події працювали слідчі. За фактом загибелі літнього водія Daewoo правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Кваліфікувати подію, згідно з кримінально-процесуальним кодексом, поліцейські мають після встановлення всіх обставин інциденту.

Дивіться відео з місця смертельної аварії під Києвом: