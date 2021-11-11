Серйозна ДТП трапилася близько 12:00 майже на в'їзді до Києва. Внаслідок зіткнення водій загинув на місці аварії.
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Медикам швидкої довелося лише констатувати смерть літнього чоловіка, а рятувальники ДСНС вирізали з понівеченої машини тіло власника.
Машина перетворилася на брухт
Удар був дуже сильним / Фото dtp.kiev.ua
- Біля загиблого правоохоронці побачили пігулки "Корвалол", через що припустили, що чоловіку стало зле за кермом.
- За попередніми даними, літній чоловік втратив контроль над машиною та виїхав за межі траси.
- Швидкість руху автівки була досить великою. Принаймні внаслідок зіткнення з металевою опорою від машини фактично нічого не залишилося.
Автівка влетіла у стовп на чималій швидкості / Фото dtp.kiev.ua
Судмедексперти кажуть, що чоловік загинув миттєво. На місці події працювали слідчі. За фактом загибелі літнього водія Daewoo правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Кваліфікувати подію, згідно з кримінально-процесуальним кодексом, поліцейські мають після встановлення всіх обставин інциденту.
Дивіться відео з місця смертельної аварії під Києвом: