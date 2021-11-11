Двічі в'їхав у будинок

Повідомлення про ДТП на вулиці Небесної Сотні надійшло 10 листопада близько 16:00 години. За лічені хвилини патрульні поліцейські прибули на місце події, де зафіксували факт аварії.

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Водій транспортного засобу ВАЗ не впорався з керуванням та двічі допустив наїзд на будинок,

– зазначили правоохоронці.

Під час спілкування вони помітили, що у чоловіка присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Проведена перевірка показала позитивний результат – 2,95 проміле,

Це понад у 14 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові.

Патрульні склали на водія адміністративні матеріали, а транспорт евакуювали на арештмайданчик.

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