Вбитого майже шість років тому водія BlaBlaCar Тараса Познякова поховають у Дніпрі

Прощання з Тарасом Позняковим відбудеться 21 січня у Дніпрі. Про це повідомила мама загиблого, Ольга Король.

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Тараса Познякова відспівають 20 січня у Свято-Михайлівському соборі, Варваринському приділі в Києві. Вхід у собор у масках. Початок панахиди запланований на 13:00.

Наступного дня Познякова поховають у рідному місті, у Дніпрі.

Родина загиблого змогла отримати тіло Тараса після того, як правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії після його знайдення.

Текст публікації Ольги Король

Дорогі друзі!

Починаю писати цей пост вже стільки разів, що не перелічити. Хочу написати коротко, а сльози заливають екран. Завершені необхідні експертизи та ми можемо забрати нашого синочка. Не можу написати "відбудеться прощання з Тарасиком", адже він завжди поруч з нами, з його турботою, з його оптимізмом, широкою посмішкою та відкритою душею! Так було раніше, так є сьогодні і так буде завжди!

Щоб я не написала, це ніщо в порівнянні з тим, що на серці у мене як мами, у нашого тата, у наших найрідніших людей…

Це страшна тиша у Тарасика кімнаті, та крик душі, який не можеш відпустити…

Це не біль втрати сина, це рана, яка не лікується, з якою просто вчишся жити заново.

Нехай Всемилостивий Господь укріпить нас всіх та допоможе це пережити.