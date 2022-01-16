Вбитого майже шість років тому водія BlaBlaCar Тараса Познякова поховають у Дніпрі
16 січня 2022 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ольги Король
Правоохоронці провели необхідні експертизи у справі про вбивство водія Bla Bla Car Тараса Познякова. Тепер тіло загиблого передадуть родичам для поховання.
Прощання з Тарасом Позняковим відбудеться 21 січня у Дніпрі. Про це повідомила мама загиблого, Ольга Король.
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Познякова поховають у рідному місті
Тараса Познякова відспівають 20 січня у Свято-Михайлівському соборі, Варваринському приділі в Києві. Вхід у собор у масках. Початок панахиди запланований на 13:00.
Наступного дня Познякова поховають у рідному місті, у Дніпрі.
Родина загиблого змогла отримати тіло Тараса після того, як правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії після його знайдення.
Вбивство Тараса Познякова: головне
- Секретар районного суду Львова Тарас Позняков 4 квітня 2016 року виїхав до Києва своїм автомобілем Audi A6. Через сервіс BlaBlaCar він підібрав двох попутників. Дорогою він зник разом із машиною, яку пізніше знайшли у Києво-Святошинському районі.
- Поліція 6 травня 2016 року оголосила в розшук двох підозрюваних. У серпні того ж року правоохоронці затримали одного – Дмитра Голуба, що був колишнім бійцем Правого сектору.
- Згодом його засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна. Касаційний кримінальний суд у складі ВС 7 грудня розглянув скарги в справі та залишив у силі покарання.
- Інший співучасник злочину, громадянин Росії Луан Кінсігепп, у березні 2019 року помер від вибуху в Києві.
- Тіло Познякова знайшли майже за 5 років після вбивства. Правоохоронцям знадобилося кілька місяців, щоб ідентифікувати знайдені останки біля траси Житомир – Київ.
Текст публікації Ольги Король
Дорогі друзі!
Починаю писати цей пост вже стільки разів, що не перелічити. Хочу написати коротко, а сльози заливають екран. Завершені необхідні експертизи та ми можемо забрати нашого синочка. Не можу написати "відбудеться прощання з Тарасиком", адже він завжди поруч з нами, з його турботою, з його оптимізмом, широкою посмішкою та відкритою душею! Так було раніше, так є сьогодні і так буде завжди!
Щоб я не написала, це ніщо в порівнянні з тим, що на серці у мене як мами, у нашого тата, у наших найрідніших людей…
Це страшна тиша у Тарасика кімнаті, та крик душі, який не можеш відпустити…
Це не біль втрати сина, це рана, яка не лікується, з якою просто вчишся жити заново.
Нехай Всемилостивий Господь укріпить нас всіх та допоможе це пережити.
Дорогі друзі! Повідомляємо, що відспівування відбудеться 20 січня у Свято-Михайлівському соборі, Варваринському приділі о 13.00 (Київ , вулиця Трьохсвятительська, 8, вхід до собору в масках )
Поховання 21 січня о 11.00 годині в м.Дніпрі.
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