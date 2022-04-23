Вирва вартістю у кілька мільйонів доларів, – глава Дніпропетровської ОВА про ракетний обстріл

Російські окупанти 23 квітня поцілили ракетою у Дніпровський район. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Однак росіяни пошкодили газопровід та лінію електропередач. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

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За його словами, внаслідок влучання ракети у землі утворилася вирва, глибина якої становить 4 метри, а ширина – 8 метрів. Лише вона обійшлася росіянам у кілька мільйонів доларів. Саме стільки у середньому коштують ракети, якими обстрілюють окупанти.

Витрачати такі кошти на війну, розруху та смерть можуть лише хворі люди. Іншого пояснення стосовно того, що влада Росії і російські окупаційні війська роблять з Україною, просто немає,

– зазначив голова ОВА.



Через влучання ракети у землі утворилася вирва / Фото з телеграму Миколи Лукашука

Як зауважив очільник ОВА, росіяни вже розуміють, що програють війну в Україні. Вони зазнають значних втрат, мобілізують усі свої зусилля, але не можуть досягти поставлених цілей. Через це окупанти й займаються терором, обстрілюючи ракетами мирні міста.

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