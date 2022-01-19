Водій Mercedes влаштував у Дніпрі небезпечний для пішоходів дрифт: обурливе відео
Джерело:"Днепр Оперативный"
У центрі Дніпра водій позашляховика вранці 19 січня влаштував дрифт. Тепер його шукає поліція.
Дії керманича позашляховика зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра. Водій міг спричинити ДТП.
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Деталі небезпечної ситуації
Автомобіль дрифтував на Європейській площі. Позашляховик спочатку зупинився на трамвайній колії. З салону вийшов пасажир і фільмував Mercedes на телефон. Водій виїхав і почав дрифтувати. Він вибивав із дороги бруківку. Поряд з автомобілем ходили люди.
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Чим закінчився дрифт
Після дійства автомобіліст поїхав з площі. До поліції зателефонували перехожі. Тепер правоохоронці шукають винуватця небезпечної ситуації.
Останні ДТП у Дніпрі
- Поліцейські 18 січня побачили п'яного водія. Чоловік керував транспортом спеціальних перевезень. У його крові рівень алкоголю становив 0,91 проміле.
- Автомобіль 15 січня збив чоловіка на пішохідному переході. Дніпрянин переходив дорогу і чекав, коли транспорт зупиниться. Від удару його тіло відлетіло на метр від автомобіля.
- На Дніпровщині, у селі Кулебівка, 14 січня у ДТП потрапила пожежна машина. Автомобіль перекинувся через слизьку дорогу. На щастя, ніхто не постраждав.