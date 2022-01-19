Водій Mercedes влаштував у Дніпрі небезпечний для пішоходів дрифт: обурливе відео

У центрі Дніпра водій позашляховика вранці 19 січня влаштував дрифт. Тепер його шукає поліція.

Дії керманича позашляховика зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра. Водій міг спричинити ДТП.

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Деталі небезпечної ситуації

Автомобіль дрифтував на Європейській площі. Позашляховик спочатку зупинився на трамвайній колії. З салону вийшов пасажир і фільмував Mercedes на телефон. Водій виїхав і почав дрифтувати. Він вибивав із дороги бруківку. Поряд з автомобілем ходили люди.

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Чим закінчився дрифт

Після дійства автомобіліст поїхав з площі. До поліції зателефонували перехожі. Тепер правоохоронці шукають винуватця небезпечної ситуації.

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