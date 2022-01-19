Дії керманича позашляховика зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра. Водій міг спричинити ДТП.
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Деталі небезпечної ситуації
Автомобіль дрифтував на Європейській площі. Позашляховик спочатку зупинився на трамвайній колії. З салону вийшов пасажир і фільмував Mercedes на телефон. Водій виїхав і почав дрифтувати. Він вибивав із дороги бруківку. Поряд з автомобілем ходили люди.
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Чим закінчився дрифт
Після дійства автомобіліст поїхав з площі. До поліції зателефонували перехожі. Тепер правоохоронці шукають винуватця небезпечної ситуації.
Останні ДТП у Дніпрі
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