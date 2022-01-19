Действия водителя внедорожника зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра. Водитель мог спровоцировать ДТП.
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Детали опасной ситуации
Автомобиль дрифтовал на Европейской площади. Внедорожник сначала остановился на трамвайном пути. Из салона вышел пассажир и снял Mercedes на телефон. Водитель выехал и начал дрифтовать. Он выбивал из дороги брусчатку. Рядом с автомобилем ходили люди.
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Чем закончился дрифт
После действа автомобилист уехал с площади. В полицию позвонили прохожие. Теперь правоохранители ищут виновника опасной ситуации.
Последние ДТП в Днепре
- Полицейские 18 января увидели пьяного водителя. Мужчина управлял транспортом специальных перевозок. В его крови уровень алкоголя составлял 0,91 промилле.
- Автомобиль 15 января сбил мужчину на пешеходном переходе. Днепрянин переходил дорогу и ждал, когда транспорт остановится. От удара его тело отлетело на метр от автомобиля.
- На Днепровщине, в селе Кулебовка, 14 января в ДТП попала пожарная машина. Автомобиль перевернулся из-за скользкой дороги. К счастью, никто не пострадал.