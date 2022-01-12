Водію автобуса №113, який на смерть збив жінку у Дніпрі, збільшили термін за ґратами

У центрі Дніпра 16 вересня 2020 року сталася смертельна ДТП з автобусом. Водія вже засудили, але нещодавно йому вдвічі збільшили термін ув’язнення.

Прокурор вирішив, що винуватцю автопригоди несправедливо зменшили термін за ґратами. Відтак попросив суд його збільшити з 2 до 5 років.

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Смертельна ДТП у Дніпрі

Відомо, що водій керував справним автобусом "Еталон", який рухався за маршрутом №113 у центрі Дніпра. Погода була хороша, але о 12 годині дні на перехресті вулиць Фабра і Мечникова збив пішохода.

Слідство звинуватило керманича у неуважності під час маневру. Мовляв, водій не переконався в безпеці повороту та збив жінку на пішохідному переході.

Керманич також переїхав постраждалу. Жителька Дніпра отримала численні травми:

садна та синці на обличчі;

забої щелепи та шиї;

крововиливи;

переломи ребер і лопаток.

Згідно з висновками медиків, в аварії жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Потерпіла померла на місці події.

Пояснення прокурора

Адвокат водія подав апеляцію на попереднє рішення суду, яким йому призначили 2 роки ув'язнення та позбавили прав на такий самий термін. Прокурор не погодився з цим і попросив суд навпаки, збільшити покарання до 5 років за ґратами.



Водій автобуса на смерть переїхав жінку в Дніпрі / Фото "Інформатора"

Правоохоронець наголосив, що попереднє покарання було зам'яким, оскільки водій лише покаявся у вчиненому та лише частково відшкодував збитки постраждалим. Жодних інших обставин, які б цьому сприяли, не було.

Окрім цього, водій грубо порушив правила дорожнього руху. Раніше його 4 рази притягували до адміністративної відповідальності за недотримання ПДР.

Ухвала суду

Дніпровський апеляційний суд не задовольнив пропозицію адвоката щодо зменшення покарання водієві. Водночас прохання прокурора задовольнив частково.

Порушнику призначили 4 роки ув'язнення та збільшили термін позбавлення водійських прав з 2 до 3 років. Захист винуватця смертельної ДТП ще може оскаржити це рішення у Верховному Суді.

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