Прокурор вирішив, що винуватцю автопригоди несправедливо зменшили термін за ґратами. Відтак попросив суд його збільшити з 2 до 5 років.
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Смертельна ДТП у Дніпрі
Відомо, що водій керував справним автобусом "Еталон", який рухався за маршрутом №113 у центрі Дніпра. Погода була хороша, але о 12 годині дні на перехресті вулиць Фабра і Мечникова збив пішохода.
Слідство звинуватило керманича у неуважності під час маневру. Мовляв, водій не переконався в безпеці повороту та збив жінку на пішохідному переході.
Керманич також переїхав постраждалу. Жителька Дніпра отримала численні травми:
- садна та синці на обличчі;
- забої щелепи та шиї;
- крововиливи;
- переломи ребер і лопаток.
Згідно з висновками медиків, в аварії жінка зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Потерпіла померла на місці події.
Пояснення прокурора
Адвокат водія подав апеляцію на попереднє рішення суду, яким йому призначили 2 роки ув'язнення та позбавили прав на такий самий термін. Прокурор не погодився з цим і попросив суд навпаки, збільшити покарання до 5 років за ґратами.
Водій автобуса на смерть переїхав жінку в Дніпрі / Фото "Інформатора"
Правоохоронець наголосив, що попереднє покарання було зам'яким, оскільки водій лише покаявся у вчиненому та лише частково відшкодував збитки постраждалим. Жодних інших обставин, які б цьому сприяли, не було.
Окрім цього, водій грубо порушив правила дорожнього руху. Раніше його 4 рази притягували до адміністративної відповідальності за недотримання ПДР.
Ухвала суду
Дніпровський апеляційний суд не задовольнив пропозицію адвоката щодо зменшення покарання водієві. Водночас прохання прокурора задовольнив частково.
Порушнику призначили 4 роки ув'язнення та збільшили термін позбавлення водійських прав з 2 до 3 років. Захист винуватця смертельної ДТП ще може оскаржити це рішення у Верховному Суді.