Загинув від кулі снайпера: під Кривим Рогом попрощалися із бійцем танкової бригади

Біля Кривого Рогу пройшла церемонія поховання воїна Віктора Кучеренка. Його вбив ворожий снайпер на Донбасі.

Чоловікові було 28 років і він на Донбасі служив у лавах 17-ї танкової криворізької бригади. Його запам'ятали як дуже веселу, добру та розсудливу людину.

Напередодні Український захисник отримав на Донбасі бойове травмування



Загиблий боєць Віктор Кучеренко / Фото "Первый Городской"

Як пройшов похорон

Герой спочиву у своєму рідному селі Новолазарівка. Прийшли вшанувати пам'ять Віктора приблизно 500 людей.

Серед них були не лише знайомі та рідні воїна. Також прибули його побратими по зброї, які провели церемонію за всіма правилами поховання військовослужбовців.

Церемонія прощання з героєм Віктором Кучеренком / Фото "Первый Городской"

Загиблих завжди багато

Війна за рідну землю на сході України завжди нагадує про себе моторошними звістками. Зокрема, 13 січня повідомили й про іншу трагедію.

В цей день на Донбасі загинули одразу двоє захисників із 25 окремої Січеславської повітряно-десантної бригади. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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