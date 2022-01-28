Загорілися святкові ілюмінації в центрі Дніпра: епічні фото та відео

У центрі Дніпра сталася пожежа святкових ілюмінацій. Там велика фігура практично огорнулася полум’ям і димом.

Згодом очевидці оприлюднили фото та відео з місця. Про цю подію повідомили в місцевих телеграмах 28 січня.

В цей день У київській новобудові сталася масштабна пожежа: фото з місця події

Усе погасив невідомий

Там приблизно о пів на 6 годину вечора спалахнуло велике кільце у вигляді ялинкової кульки. Вона встановлена на Європейській площі.

Пожежа "кулі" в центрі Дніпра: дивіться відео

Людей на записах поряд не було, тому, найімовірніше, ніхто не постраждав. Туди негайно направили рятувальників. Проте ЗМІ пишуть, що вогонь приборкав невідомий чоловік із вогнегасником.

Пожежники оглядають наслідки займання / Фото ДСНС

Інше займання напередодні

За день до цього трапилася пожежа в центрі Одеси. Там загорівся ресторан у будинку на центральних вулицях міста. Ця будівля є пам’яткою архітектури.

На місце негайно направили 17 автомобілів пожежників і швидку допомогу. На щастя, люди не постраждали. На фото та відео з місця було видно лише дим, який йшов із дому.