Збували через мережу заправок: у Кривому Розі завод виготовляв фальсифіковане пальне

Поліцейські Дніпропетровської області викрили нелегальну діяльність заводу, де виготовляли фальсифіковане пальне. Збували неякісний продукт через мережу АЗС.

Мінізавод з виготовлення підробленого пального діяв у Кривому Розі. Фальсифікат продавали різним підприємствам, зокрема державним.

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Виготовлення нелегальних нафтопродуктів

За інформацією поліції, схему виробництва та збуту низькоякісного пального викрили під час перевірок тіньового ринку. Криворізький завод виготовляв продукцію у промислових масштабах.

Бізнес організував житель Кривого Рогу та залучив до справи ще кількох людей. Щодо кожного "підприємця" відкрили справу про підпільне виробництво нафтопродуктів та уже передали до суду.



Криворізький мінізавод виготовляв продукцію в промислових масштабах / Фото Нацполіції

Сировину купували на підприємстві в Івано-Франківській області. Далі пальне розбавляли хімічними присадками й видавали за "бензин" різних марок.

Схема збуту

Готовий фальсифікат доставляли до мережі автозаправок Кривого Рогу та Дніпропетровської області. Продавали його без сплати податків.

Зловмисники також збували товари державним підприємствам Дніпропетровщини. Вони брали участь в офіційних торгах та за результатами конкурсу укладали угоди.



Фальсифікат збували державним та приватним підприємствам / Фото Нацполіції

Викриття підпільного бізнесу

Поліцейські викрили злочинну схему за кілька етапів. У результаті припинили виготовлення і збут фальсифікату.

Перевірили територію нафтопереробного заводу та мережу автозаправок. Вдома у фігурантів справи також здійснили обшуки.

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У ході розслідування вилучили спеціальне обладнання і 129 тисяч літрів пального. Загальна вартість підробленого "бензину" становить майже 3,5 мільйони гривень.

Зловмисники уклали договір із державним підприємством на постачання пального. Компанія мала заплатити за фальсифікат 25 мільйонів гривень.

Усе майно "бізнесменів" арештували та призначили низку експертних досліджень. Їм інкримінують:

незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів;

зловживання службовим становищем.

За такі дії передбачений штраф майже 24 мільйона гривень, а також арешт, обмеження волі або ув'язнення до 3 років.

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