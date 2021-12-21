Зменшували показники: у Дніпрі викрили торгівлю технічними засобами для лічильників

У Дніпрі зловмисники продавали саморобні технічні засоби, що зменшували показники споживання електроенергії. Фігурантам може загрожувати до 6 років ув'язнення.

Співробітникам управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції вдалося викрити протиправну діяльність п'ятьох жителів Дніпра. Саморобні технічні засоби для лічильників зловмисники продавали в мережі.

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Правоохоронці провели 11 обшуків

Фігуранти використовували сайти, де продавали прилади та програмно-апаратні комплекси для втручання в роботу програмного забезпечення електролічильників.

За інформацією пресслужби кіберполіції, так званим клієнтам пропонували виготовлення та встановлення саморобних технічних засобів для зменшення реальних показників споживання електроенергії.

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За адресами проживання фігурантів, в офісах, складських приміщеннях та в їхніх авто провели 11 обшуків. За результатами вдалося вилучити:

комп'ютерну техніку;

банківські та SIM-картки;

приблизно 1000 різних приладів для втручання у роботу лічильників.



Вилучили прилади для втручання у роботу лічильників / Фото пресслужби кіберполіції

Відкрито кримінальне провадження за статтею щодо незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.