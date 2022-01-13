Зухвалий шахрай майже ошукав школяра з Дніпра: на такий гачок міг потрапити кожен

Школяра з Дніпра ледь зухвало не ошукав шахрай. Він працював за спланованою схемою, від якої може постраждати кожна людина.

Інцидент трапився з 12-річним хлопцем ще 11 січня. Про це згодом розповіла матір школяра Ганна Манвелян.

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Спершу була СМС

За словами жінки, її синові зателефонував чоловік, який говорив “ламаною” українською мовою. Він сказав дитині, що випадково кинув на її рахунок гроші. Мовляв, переплутав і хоче їх повернути. Хлопець сказав, що не розбирається в цьому, тому покличе матір.



Та сказала зловмиснику, що перевірить чи було поповнення. І справді виявила СМС про надходження на мобільний рахунок 269 гривень.

Я відкрила повідомлення і дійсно, прийшла смс про те, що рахунок поповнений на 269 гривень. Але смс була не від оператора, а зі звичайного номера,

– розповіла Манвелян.

Після цього чоловік знову подзвонив і швидко щось говорив. Коли йому задавали питання, зловмисник почав плутатися у свідченнях. А згодом співрозмовник взагалі почав сипати прокльони. Після цього він ще кілька разів зателефонував і почав писати СМС із погрозами. Мовляв, хай ці гроші будуть на “подальше лікування”.

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Читайте повний текст допису Ганни Манвелян:

Вчора, моєму 12-річному синові зателефонував незнайомий номер. Дитина взяла слухавку та чоловічий голос “проторотив”, що випадково поповнив цей телефон і просив повернути гроші.

Син сказав, що не розуміється і покличе маму. Коли я взяла трубку, мужик так швидко говорив ламаною українською мовою, що я сама не відразу все зрозуміла. Я казала що зараз перевірю та передзвоню. Відкрила повідомлення і дійсно, прийшла смс, що рахунок поповнений на 269 гривень.

Але смс була не від оператора, а зі звичайного номера. Я не встигла передзвонити, він набрав сам і знову так швидко говорив, що не встигала вставити слово. Почала ставити запитання, а він став плутатися у свідченнях. Коли я йому про це сказала, він став слати прокльони й говорити, що я не хочу повернути гроші.

Писав смс, що нехай вам це буде на ліки і все в такому дусі, потім ще кілька разів дзвонив забиваючи мені мозок і не даючи мені перевірити рахунок. Я перевірила рахунок, виявилося, що баланс 0 грн.