До Києва приїхали лідери ЄС Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель

Зранку 2 лютого до України з офіційним візитом прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Приїхала до Києва вона напередодні саміту Україна – ЄС, який має відбутися завтра.

Про свій візит Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель повідомили у твітері. Розповімо, для чого вони прибули до Києва та що планують тут робити.

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Президентка Єврокомісії разом з командою

Добре, що я повернулася в Київ, мій четвертий раз після вторгнення Росії,

– наголосила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що цього разу прибула разом зі своєю командою комісарів. Вони у столиці України для того, щоб продемонструвати, що ЄС поруч із нами як ніколи. Крім того, цей візит необхідний для подальшого поглиблення підтримки та співпраці, додала вона.



Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва на потязі / Фото з твітера фон дер Ляєн

Боррель приїхав, щоб підтримати Україну

За словами верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, він прибув до Києва, щоб "передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям". Тим, хто боронить свою державу від російської агресії.

Допомога ЄС досягла 50 мільярдів євро з початку війни Росії. Європа була об'єднана з Україною з першого дня. І все ще буде з вами, щоб перемагати та відбудовуватися,

– додав Боррель.

На їхній візит до України вже відреагував глава ОП Андрій Єрмак. Він привітав союзників з тим, що вони приїхали до України 2 лютого.

Зауважимо, що це не єдині європейські лідери, які зараз перебувають в Україні. Ще один прибув з візитом до Ужгорода.

Президент Австрії – в Ужгороді

Як розповіли у Закарпатській ОВА, з офіційним візитом до Ужгорода прибув президент Австрії Александер Ван дер Беллен. У нього запланована зустріч з керівництвом ОВА. Під час неї обговорюватимуть перспективи міжрегіонального співробітництва Закарпаття та федеральних земель Республіки Австрія. Також торкнуться теми підтримки українців у війні, розв'язаній Росією.

В Києві пройде саміт Україна – ЄС

Нагадаємо, що на початку січня стало відомо про наступний саміт Україна – ЄС. Тоді ухвалили рішення, що відбудеться він в Україні. Це підтвердила також Швеція, яка наразі головує в Євросоюзі.

Для нашої держави цей саміт надзвичайно важливий. Він пройде 3 лютого, а Україна в ньому прийматиме партнерів як майбутній член Євросоюзу.

На цей саміт неабиякі очікування у глави МЗС України Дмитра Кулеби. За його словами, наша держава в очікуванні відчутних практичних результатів зустрічі. Крім того, чекаємо на позитивну оцінку виконання рекомендацій від Єврокомісії. Як зауважив він, передвступні переговори мають розпочатися до кінця 2023 року.