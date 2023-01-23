Про це під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує 24 Канал.

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"Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді"

Кулеба зазначив, що наша держава має високі очікування від Саміту Україна – ЄС, який запланований на 3 лютого, та спільного засідання Уряду України та Коледжу ЄС напередодні.

"Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій", – підкреслив міністр. Також він додав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь вже цієї весни.

Окрім того, наша держава очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію Саміту.

Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді,

– підкреслив Кулеба.

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