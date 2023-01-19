Глава держави на пресконференції заявив, що Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо свого майбутнього членства в Європейському Союзі. За словами Зеленського, головна мета українців – повноправне членство в ЄС.
До теми Росія готується до реваншу, – Зеленський у Давосі назвав плани Кремля та кривавого диктатора
На який подальший крок сподівається Зеленський
Очільник країни зазначив, що Україна та ЄС уже досягли вагомих результатів в історичному зближенні. Але цього, за його словами, недостатньо.
Володимир Зеленський відзначив високу оцінку виконання Україною відповідних рекомендацій Єврокомісії.
Для членства України в ЄС є всі необхідні передумови. Ми маємо велику мотивацію та бажання. Ми йдемо вперед,
– заявив глава держави.
Президент висловив сподівання, що наступним кроком на шляху України до ЄС може стати проміжна позитивна оцінка Євросоюзом зусиль української сторони.
Як Європарламент підтримує Україну: останні новини
- Європарламент 19 січня проголосував за трибунал для Путіна і Лукашенка. Відтак, кремлівський диктатор та самопроголошений президент рано чи пізно постануть перед судом.
- "За" було віддано 472 голоси, "проти" – 19, утрималися – 33. Європарламент вирішив, що спеціальний трибунал, за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, має створюватися в тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН.
- Європарламент вважає, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя та має ґрунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до Міжнародного кримінального суду.
- Євродепутати підкреслили у резолюції, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише Путіна, а й Лукашенка та керівництво Білорусі.