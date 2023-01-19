Глава держави на пресконференції заявив, що Україна вже цього року має вийти на початок переговорів щодо свого майбутнього членства в Європейському Союзі. За словами Зеленського, головна мета українців – повноправне членство в ЄС.

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На який подальший крок сподівається Зеленський

Очільник країни зазначив, що Україна та ЄС уже досягли вагомих результатів в історичному зближенні. Але цього, за його словами, недостатньо.

Володимир Зеленський відзначив високу оцінку виконання Україною відповідних рекомендацій Єврокомісії.

Для членства України в ЄС є всі необхідні передумови. Ми маємо велику мотивацію та бажання. Ми йдемо вперед,

– заявив глава держави.

Президент висловив сподівання, що наступним кроком на шляху України до ЄС може стати проміжна позитивна оцінка Євросоюзом зусиль української сторони.

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