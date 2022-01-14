До помаранчевої зони знову належать дві області України

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинне зонування. Помаранчева зона скоротилась.

Ситуація з коронавірусом покращилась у Херсонській області. Так від 13 січня в ній динаміка рівня госпіталізацій врегулювалась.

Днем раніше Вже 3 області України перебувають у помаранчевій зоні карантину

Однак станом на 14 січня у помаранчевій зоні перебувають такі області:

Сумська,

Івано-Франківська.

У останній другий день поспіль, а в Сумській області – третій день поспіль, перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом.

Решта регіонів – жовті. Утім у всіх регіонах України рівень захворюваності на COVID-19 перевищує порогове значення в 75 випадків на 100 тисяч жителів.

Показники госпіталізацій

Рівень захворюваності по країні становить 183 на 100 тисяч осіб. У Києві цей показник найвищий – 379 випадків на 100 тисяч осіб.

Рівень госпіталізацій по країні доволі низький. Так, 13 січня становив 25,7. Тоді як порогове значення – 60 на 100 тисяч населення.

Найвищий він у Чернівецькій (44,1) та Івано-Франківській (42,8) областях.



Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Коронавірус в Україні

Зазначимо, що за минулу добу знову зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Львівській, Івано-Франківській областях.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 737 510 осіб. На щастя, одужав 3 545 111 українець. Утім виявили і 98 068 летальних випадків.

В Україні в кінці січня – початку лютого 2022 року прогнозується початок нової хвилі пандемії COVID-19. Штам Омікрон буде домінантним за поширенням.