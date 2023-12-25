Штучний інтелект на Caesar: у 2024 році розпочнеться робота артилерійської коаліції

Слідом за "коаліцією F-16" на посилення ЗСУ вже у січні 2024 року має запрацювати "коаліція артилерії", яка буде базуватись у Парижі. Для України важливо посилювати вогневу міць завдяки постачанню союзниками артилерійських систем.

Так, Міноборони України зацікавлені купити у Франції ще більше САУ Caesar, які продемонстрували високу ефективність на полі бою. Ініціативу прокоментував 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Що відомо про інтегрування ШІ в Caesar

Можливо ставка на Caesar пов'язана з тим, що установка відрізняється не лише помірною ціною у районі 4,5 – 5,5 мільйонів євро за артсистему, а й темпами виробництва, яке кратно розширилось до 6 й має досягнути 8 САУ Caesar на місяць.

Водночас не лише у кількості артилерійських систем справа, бо на 2024 рік заплановані випробування управління вогнем САУ Caesar із застосуванням штучного інтелекту. При цьому така інтеграція, зазначають в Міноборони, дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку й ураження цілей на 30%.

Буває різна артилерія – від мінометів 82 до 155 міліметрів. Для пристрілки в середньому потрібно 5 – 10 снарядів, щоб з однієї сторони розігріти ствол, а з іншої виконати прив'язку до місцевості. Якщо штучний інтелект займатиметься коригуванням перших пострілів, то вони також попадуть в ціль – це близько 25%, а іноді 50% кількості боєприпасів, які виділяються на один ствол,

– наголосив Роман Світан.

Якщо використання систем зі штучним інтелектом дійсно зменшить витрату снарядів на 30%, то це означає величезну економію й цілком може певною мірою зменшити потребу в них.

Caesar активно використовуються ЗСУ

Перші САУ Caesar надійшли в Україну від Франції та Данії. Основним компонентом гаубиці є гармата калібру 155 міліметрів, яка розміщена на шасі вантажівки. Це забезпечує маневровість і швидкість розміщення системи на полі бою.

У червні 2023 року Міноборони показало дивовижний ролик, як відбувається розгортання САУ на полі бою. Зокрема, як Caesar виконує бойові завдання у нічний час.

30 жовтня стало відомо, що у Франції збільшили випуск САУ Caeser. Зокрема, якщо раніше з конвеєра сходило чотири артустановки, то восени вже шість. Планують наростити випуск до восьми.