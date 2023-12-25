Искусственный интеллект на Caesar: в 2024 году начнется работа артиллерийской коалиции

Вслед за "коалицией F-16" на усиление ВСУ уже в январе 2024 года должна заработать "коалиция артиллерии", которая будет базироваться в Париже. Для Украины важно усиливать огневую мощь благодаря поставкам союзниками артиллерийских систем.

Так, Минобороны Украины заинтересованы купить у Франции еще больше САУ Caesar, продемонстрировавших высокую эффективность на поле боя. Инициативу прокомментировал 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что известно об интегрировании ИИ в Caesar

Возможно, ставка на Caesar связана с тем, что установка отличается не только умеренной ценой в районе 4,5 – 5,5 миллионов евро за артсистему, но и темпами производства, которое кратно расширилось до 6 и должно достигнуть 8 САУ Caesar в месяц.

В то же время, не только в количестве артиллерийских систем дело, потому что на 2024 год запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта. При этом такая интеграция позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Бывает разная артиллерия – от минометов 82 до 155 миллиметров. Для пристрелки в среднем нужно 5-10 снарядов, чтобы с одной стороны разогреть ствол, а с другой выполнить привязку к местности. Если искусственный интеллект будет заниматься корректировкой первых выстрелов, то они также попадут в цель – это около 25%, а иногда 50% количества выделяемых на один ствол боеприпасов,

– подчеркнул Роман Свитан.

Если использование систем с искусственным интеллектом действительно уменьшит расход снарядов на 30%, то это означает огромную экономию и вполне может в определенной степени уменьшить потребность в них.

Caesar активно используются ВСУ

Первые САУ Caesar поступили в Украину от Франции и Дании. Основным компонентом гаубицы является пушка калибра 155 миллиметров, расположенная на шасси грузовика. Это обеспечивает маневренность и быстроту размещения системы на поле боя.

В июне 2023 года Минобороны показало удивительный ролик, как происходит развертывание САУ на поле боя. В частности, как Caesar выполняет боевые задания в ночное время.

30 октября стало известно, что во Франции был увеличен выпуск САУ Caeser. В частности, если раньше с конвейера сходило четыре артустановки, то осенью уже шесть. Планируют нарастить выпуск до восьми.