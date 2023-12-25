Так, Минобороны Украины заинтересованы купить у Франции еще больше САУ Caesar, продемонстрировавших высокую эффективность на поле боя. Инициативу прокомментировал 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что известно об интегрировании ИИ в Caesar

Возможно, ставка на Caesar связана с тем, что установка отличается не только умеренной ценой в районе 4,5 – 5,5 миллионов евро за артсистему, но и темпами производства, которое кратно расширилось до 6 и должно достигнуть 8 САУ Caesar в месяц.

В то же время, не только в количестве артиллерийских систем дело, потому что на 2024 год запланированы испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта. При этом такая интеграция позволит сократить использование боеприпасов на пристрелку и поражение целей на 30%.

Бывает разная артиллерия – от минометов 82 до 155 миллиметров. Для пристрелки в среднем нужно 5-10 снарядов, чтобы с одной стороны разогреть ствол, а с другой выполнить привязку к местности. Если искусственный интеллект будет заниматься корректировкой первых выстрелов, то они также попадут в цель – это около 25%, а иногда 50% количества выделяемых на один ствол боеприпасов,

– подчеркнул Роман Свитан.

Если использование систем с искусственным интеллектом действительно уменьшит расход снарядов на 30%, то это означает огромную экономию и вполне может в определенной степени уменьшить потребность в них.

Обратите внимание! В Украине производят аналог САУ Caesar – самоходная артиллерийская система "Богдана" от "Краматорского завода тяжелого станкостроения". Нашему государству удалось выйти на 6 САУ в месяц – это 72 машины в год.

Caesar активно используются ВСУ