Министр обороны Алексей Резников показал впечатляющий ролик, как происходит развертывание САУ CAESAR на поле боя. Глава Минобороны показал боевую работу САУ CAESAR в ночное время.

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Трусы умирают много раз, – Резников

Резников подчеркнул, что оккупанты боятся САУ CAESAR, благодаря которому наши воины охотятся на захватчиков ночью.

Когда российский оккупант засыпает, он не знает, что "Цезари" вышли на ночную охоту, которая будет славной. Но он боится. А трусы умирают много раз до своей настоящей смерти. Благодарю вас, Дания и Франция!,

– написал Резников.

Резников показал развертывание САУ CAESAR ночью: смотрите видео

Непосредственно отработку по российским оккупантам показали украинские военные. Наши воины опубликовали видео, как благодаря 155-мм колесным САУ CAESAR наносят удары по оккупантам днем.

Болельщики футбола не могут не заметить, что украинский воин, скорее всего, является поклонником португальской звезды Криштиану Роналду. Наш военный отметил удар по оккупантам фирменным празднованием гола от Криштиану Роналду. Не хватает только знаменитого возгласа Роналду "siiuuu!".

Как украинские бойцы наносят удар по оккупантам: смотрите видео

Что известно о САУ CAESAR