Міністр оборони Олексій Резніков показав вражаючий ролик, як відбувається розгортання САУ CAESAR на полі бою. Глава Міноборони показав бойову роботу САУ CAESAR у нічний час.

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Боягузи помирають багато разів, – Резніков

Резніков підкреслив, що окупанти бояться САУ CAESAR, завдяки якому наші воїни полюють на загарбників вночі.

Коли російський окупант засинає, він не знає, що "Цезарі" вийшли на нічне полювання, яке буде славним. Але він боїться. А боягузи помирають багато разів до своєї справжньої смерті. Дякую вам, Данія та Франція!,

– написав Резніков.

Резніков показав розгортання САУ CAESAR вночі: дивіться відео

Безпосередньо відпрацювання по російських окупантах показали українські військові. Наші воїни опублікували відео, як завдяки 155-мм колісним САУ CAESAR завдають ударів по окупантах вдень.

Вболівальники футболу не можуть не помітити, що український воїн, швидше за все, є прихильником португальської зірки Кріштіану Роналду. Наш військовий відзначив удар по окупантах фірмовим святкування голу від Кріштіану Роналду. Бракує тільки славнозвісного вигуку Роналду "siiuuu!".

Як українські бійці завдають удару по окупантах: дивіться відео

Що відомо про САУ CAESAR