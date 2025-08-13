Сили оборони України наразі виявляють та знищують невеликі підрозділи російських військ, які просунулися на Добропільському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

Читайте також Значні втрати та виснажливі штурми: у Росії не вірять в успіх їхніх "проривів" на Донеччині

Що зараз відбувається на Донеччині?

Віктор Трегубов пояснив, що не варто ні применшувати, ні перебільшувати загрозу, яку створює ситуація на фронті.

За його словами, виступ на Донеччині, який українці бачать на карті бойових дій, характеризує здебільшого маршрут, а не території, які ворог контролює.

Те, що ми бачимо на карті не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян,

– підкреслив Трегубов.

Військовий додав, що ворог зміг просунутися через нестачу особового складу в українських підрозділах. За його словами, там не було танків – лише кілька невеликих піхотних груп, які просочилися повз українські позиції.

Сталось це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити й знищити,

– підсумував речник ОСУВ "Дніпро".

До слова, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що до Покровська Росія стягнула угрупування у 110 тисяч військових. За словами речника Андрія Ковальова, частина малих піхотних та диверсійних груп ворога просочилася до населених пунктів Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр.

Водночас для посилення оборони виділено резервні сили ЗСУ, перші успіхи вже є – окупантів знищують та беруть у полон.