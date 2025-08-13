Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як росіяни коментують ситуацію на фронті?

Декілька російських "воєнкорів" 12 серпня закликали до обережності, зазначивши, що російські війська ще не закріпили свої позиції, а проникнення бійців поки не є повномасштабним проривом.

Зокрема, один із "воєнкорів" заявив, що росіяни проникли в українську оборону "розпорошено", і що глибина прориву загрожує здатності Росії захистити фланги. Він також висловив занепокоєння щодо можливості закрити "кишеню" в цьому районі через високі втрати Росії.

Росіянин скаржився, що російські війська не інтегрували належним чином ударні дрони та штурмові групи, а прорив відбувався здебільшого через "звичні" виснажливі піхотні атаки.

Інший "воєнкор" стверджував, що прорив значно розтягнув лінію фронту, і російські сили зможуть перетворити його на "успіх" лише за наявності достатньої кількості резервів та правильної, своєчасної організації наступу.

Росіяни додають, що місії з інфільтрації мають серйозні ризики, адже піхота, віддалена від фронту, може отримувати постачання лише через дрони, а основні сили не можуть підтримувати ізольовані групи. Окупанти також заявляють, що найближчим часом Росія нібито спробує провести наступну атаку більшою групою, щоб не дати Україні тактичної ініціативи.

До слова, 12 серпня Володимир Зеленський заявив, що упродовж цього місяця росіяни будуть намагатися демонструвати якесь просування по всіх напрямках фронту, щоб політично тиснути на Україну та отримати ті чи інші поступки. Але українське командування знає про ці плани ворога та готується діяти відповідно.

У Генштабі ЗСУ також заявили, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. За словами військових, деякі ворожі групи вже знищені.