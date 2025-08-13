Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как россияне комментируют ситуацию на фронте?

Несколько российских "военкоров" 12 августа призвали к осторожности, отметив, что российские войска еще не закрепили свои позиции, а проникновение бойцов пока не является полномасштабным прорывом.

В частности, один из "военкоров" заявил, что россияне проникли в украинскую оборону "распылено", и что глубина прорыва угрожает способности России защитить фланги. Он также выразил обеспокоенность относительно возможности закрыть "карман" в этом районе из-за высоких потерь России.

Россиянин жаловался, что российские войска не интегрировали должным образом ударные дроны и штурмовые группы, а прорыв происходил в основном через "привычные" изнурительные пехотные атаки.

Другой "военкор" утверждал, что прорыв значительно растянул линию фронта, и российские силы смогут превратить его в "успех" только при наличии достаточного количества резервов и правильной, своевременной организации наступления.

Россияне добавляют, что миссии по инфильтрации имеют серьезные риски, ведь пехота, удалена от фронта, может получать поставки только через дроны, а основные силы не могут поддерживать изолированные группы. Оккупанты также заявляют, что в ближайшее время Россия якобы попытается провести следующую атаку большей группой, чтобы не дать Украине тактической инициативы.

К слову, 12 августа Владимир Зеленский заявил, что в течение этого месяца россияне будут пытаться демонстрировать какое-то продвижение по всем направлениям фронта, чтобы политически давить на Украину и получить те или иные уступки. Но украинское командование знает об этих планах врага и готовится действовать соответственно.

В Генштабе ВСУ также заявили, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях. По словам военных, некоторые вражеские группы уже уничтожены.