Додому на свята: на польському кордоні сформувались черги на кілька кілометрів

На кордоні з польського боку сформувались черги, які тягнуться по кілька кілометрів. Люди витрачають по пів доби, а то й добу, аби потрапити в Україну. Заробітчани й мандрівники повертаються додому на свята.

У цей час багато європейців виїжджають на зимові канікули у відпустку, а іноземці українського походження спішать на Батьківщину до родичів. Жителі прикордонних областей повертаються із закупів у Польщі, везуть подарунки й продукти.

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Заробітчанин Василь розповів, що аби повернутися додому – у черзі провів 12 годин. "Дуже багато людей, свята. Коли я під'їжджав, була колія 4 кілометри 400 метрів", – зазначив чоловік.

Водночас Сергій повертався з Фінляндії до Новограда-Волинського. Він також пів доби простояв у черзі та витратив 150 євро за три заправки на пальне. Ще не один десяток літрів спалив, щоб не замерзнути, поки стояв.

Що треба знати про перетин кордону

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш закликала пам'ятати про те, що є обмеження на ввезення продуктів харчування до 2 кілограмів кожного найменування на 1 особу.

Якщо ви хочете старенькій мамі привезти ліки, то не більше 5 упакувань на 1 особу. І загальне правило для усіх – до 50 кілограмів до 500 євро можна везти з собою товару без оподаткування,

– нагадала Черниш.

Аби не застрягнути в чергах надовго, прикордонники й митники радять моніторити ситуацію в різних пунктах пропуску з обох сторін на відомчих сайтах або на порталах облдержадміністрацій. Їхати треба туди, де менший наплив.

Скупчення автомобілів на в'їзд в Україну перед зимовими святами – типова щорічна ситуація на кордоні. Пожвавився рух й коли більше людей пройшли повний курс вакцинації.

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Як працюють прикордонники

Старший офіцер відділу організації прикордонного контролю Тарас Моржинський зазначив, що оформлення одного громадянина триває приблизно 3 – 4 хвилини, якщо все гаразд з документами і в телефоні є додаток "Дій вдома".

"Ми посилили прикордонні наряди, огляд транспортних засобів, посилили прикордонні наряди з перевірки документів, в 5 прикордонному загоні створені резерви, які можуть прибути й діяти в будь-який час, коли буде справді накопичення транспортних засобів", – зауважив Моржинський.

На хвилю збільшення пасажиропотоку очікують й після свят, коли люди повертатимуть в Європу на роботу.