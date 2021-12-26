Домой на праздники: на польской границе образовались очереди на несколько километров

На границе с польской стороны сформировались очереди, которые тянутся по несколько километров. Люди тратят по полсуток, а то и сутки, чтобы попасть в Украину. Работники и путешественники возвращаются домой на праздники.

В это время многие европейцы уезжают на зимние каникулы в отпуск, а иностранцы украинского происхождения спешат на Родину к родственникам. Жители приграничных областей возвращаются из закупок в Польшу, везут подарки и продукты.

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Заробитчанин Василий рассказал, что чтобы вернуться домой – в очереди провел 12 часов. "Очень много людей, праздники. Когда я подъезжал, была колея 4 километра 400 метров", – отметил мужчина.

В то же время Сергей возвращался из Финляндии в Новоград-Волынский. Он также полсуток простоял в очереди и потратил 150 евро за три заправки на топливо. Еще не один десяток литров сжег, чтобы не замерзнуть, пока стоял.

Что надо знать о пересечении границы

Пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш призвала помнить о том, что есть ограничения на ввоз продуктов питания до 2 килограммов каждого наименования на 1 человека.

Если вы хотите старенькой маме привезти лекарство, то не более 5 упаковок на 1 человека. И общее правило для всех – до 50 килограммов до 500 евро можно везти с собой товара без налогообложения,

– напомнила Черныш.

Чтобы не застрять в очередях надолго, пограничники и таможенники советуют мониторить ситуацию в разных пунктах пропуска с обеих сторон на ведомственных сайтах или на порталах облгосадминистраций. Ехать надо туда, где меньший наплыв.

Скопление автомобилей на въезд в Украину перед зимними праздниками – типичная ежегодная ситуация на границе. Оживилось движение и когда больше людей прошли полный курс вакцинации.

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Как работают пограничники

Старший офицер отдела организации пограничного контроля Тарас Моржинский отметил, что оформление одного гражданина длится примерно 3 – 4 минуты, если все в порядке с документами и в телефоне есть приложение "Дій вдома".

"Мы усилили пограничные наряды, осмотр транспортных средств, ужесточили пограничные наряды по проверке документов, в 5 пограничном отряде созданы резервы, которые могут прибыть и действовать в любое время, когда будет действительно накопление транспортных средств", – отметил Моржинский.

Волну увеличения пассажиропотока ожидают и после праздников, когда люди будут возвращать в Европу на работу.