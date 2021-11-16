На Донбасі вбили патрульного й забрали в нього табельну зброю

У Рубіжному на Луганщині знайшли вбитим патрульного поліцейського. Табельної зброї правоохоронця не знайшли.

Тіло правоохоронця знайшли уранці 16 листопада. Через вбивство патрульного розпочали слідство.

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Тіло знайшли на території школи

Вбитого патрульного поліцейського знайшли на території адміністративної будівлі міста. У коментарях до допису патрульної поліції місцеві мешканці написали, що тіло виявили на території однієї з міських шкіл.

На місці вбивства патрульного є сліди боротьби. Співробітники Національної поліції, ДБР, Управління патрульної поліції та внутрішньої безпеки розпочали слідство.

Правоохоронці шукають вбивцю свого колеги, який ймовірно й заволодів табельною зброєю патрульного.

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