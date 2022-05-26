На Донбасі збили полковника авіації Білорусі Миколу Маркова

12 травня на Донбасі збили відставного льотчика Білорусі Миколу Маркова тоді, коли він пілотував винищувач Су-25 повітряного флоту Росії. Це трапилося над Попасною.

Вперше про це повідомили 18 травня у білоруському телеграм-каналі "Посмотри, брехня?", де публікують непідтверджену інформацію. У дописі йшлося про те, що в Ліді відбувся похорон полковника авіації на пенсії, якого збили на Донбасі. Згодом це підтвердив український військовий та блогер Анатолій Штефан.

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Обговорення загибелі Маркова на форумі російських льотчиків / Скриншот з телеграм-каналу Анатолія Штефана

Що відомо про збитого пілота

67-річний Микола Марков був відставним полковником авіації Республіки Білорусь. Він народився у Новгородській області Росії у 1955 році

У 1976 році він закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків, служив у військово-повітряних силах Радянського Союзу у Казахстані, Східній Німеччині, у білоруських Поставах та Ліді був штурманом полку. Також певний час працював в Африці.

Марков за штурвалом / Фото з телеграм-каналу Анатолія Штефана

На війну Росії в Україні Марков потрапив через нестачу пілотів у рядах російських повітряно-космічних сил. Повідомляють, що він літав "від якоїсь ПВК", тобто приватної військової компанії.

Штурмовик Су-25, у якому був Марков, збили, ймовірно, з зенітно-ракетного комплексу С-125 на 1500 метрів над Попасною. Під час польоту він був "веденим" пілотом. Його командиром називають ще одного "відставного" – 63-річного генерала Канамата Боташева. До слова, він теж загинув під Попасною через 10 днів після смерті Маркова – від влучання "Стінгера".

Свіжі втрати ворога на війні з Україною

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 26 травня, українські захисники та захисниці ліквідували вже 29 600 російських окупантів. Колосальних втрат країна-агресорка зазнала і в техніці:

танків – 1315;

бойових броньованих машин – 3235;

артилерійських систем – 617;

РСЗВ – 201;

засобів ППО – 93;

літаків – 206;

гелікоптерів – 170;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502;

крилатих ракет – 114;

кораблів /катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2225;

спеціальної техніки – 47.

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