Донбас в обмін на гарантії безпеки: Зеленський відповів, чи лунала така пропозиція від США

Нещодавно Financial Times написало, що США нібито нададуть гарантії безпеки Україні лише у випадку відмови Києва від Донецької та Луганської областей. У Білому домі заяви у ЗМІ заперечують.

Володимир Зеленський відповів, чи пропонували йому обміняти території на гарантії безпеки, в інтерв'ю "Чеському радіо".

Чи пропонували Зеленському обміняти Донбас на гарантії безпеки?

Глава держави визнав, що чув про таку ідею "обміну" у політичних колах. Деякі політики порушували це питання.

Я напряму від президента Трамп це не чув. А це його гарантії безпеки. І Конгресу США,

– пояснив Зеленський.

Президент додав, що усвідомлює: є ціна гарантій американський гарантій безпеки. Питання полягає у тому, яка саме.