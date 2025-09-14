Росіяни мають успіх у тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка: огляд фронту від ISW
- Російські окупанти мали успіх у тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка, на Покровському, Новопавлівському напрямках.
- Також ворог просунувся на Дніпропетровщині.
- В районі Куп'янська російські сили посилили удари FPV-дронами по дорогах і цивільній інфраструктурі, що ускладнює евакуацію цивільних.
Загарбники проводять наступальні дії уздовж усієї лінії фронту. На жаль, російські окупанти просунулися на 4 напрямках.
Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 13 вересня, передає 24 Канал.
Дивіться також Під Покровськом поранені окупанти сидять у підвалі без їжі в очікуванні відправки до наступу
Де Росія мала успіх на полі бою?
Загарбники мали успіх у тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані кадри за 13 вересня вказують на просування російських сил уздовж траси О-0519 Олександро-Шультине – Костянтинівка на південно-східній околиці Костянтинівки.
Також окупанти пройшли вперед на Покровському напрямку. Ворогу вдалося зайняти позиції на північному заході Удачного (південний захід від Покровська).
Кадри за 12 вересня показують, що окупанти просунулися і на Новопавлівському напрямку, а саме в північно-західну частину Товстого (південний захід від Новопавлівки).
Окрім того, противник мав успіх на Дніпропетровщині. Він просунувся в північно-західну частину Новомиколаївки (південний схід від Великомихайлівки).
Яка обстановка на фронті / Карти ISW
Яка ситуація у районі Куп'янська?
- 12 вересня аналітики DeepState повідомили, що російська армія використовує газову трубу, щоб долати річку Оскіл і заходити в Куп'янськ. Раніше аналогічне відбувалося в Авдіївці та біля Суджі.
- 13 вересня міноборони Росії заявило, що ЗСУ нібито відступили із Куп'янська.
- Тим часом керівник МВА Андрій Канашевич наголосив, що росіяни не зайшли в Куп'янськ, вся територія громади під контролем ЗСУ. Однак у самому місті ситуація критична: немає світла, води та газу, понад 90% населеного пункту зруйновано або пошкоджено через обстріли.
- Канашевич розповів, що російські сили останнім часом посилили удари FPV-дронами по дорогах і цивільній інфраструктурі поблизу Куп'янська, що ускладнює евакуацію цивільних. За словами чиновника, українська влада відзначає зростання кількості російських FPV-ударів по цивільних автомобілях із 3 вересня.
- У Генштабі тим часом пояснили, що вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп'янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.