Загарбники проводять наступальні дії уздовж усієї лінії фронту. На жаль, російські окупанти просунулися на 4 напрямках.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 13 вересня, передає 24 Канал.

Дивіться також Під Покровськом поранені окупанти сидять у підвалі без їжі в очікуванні відправки до наступу

Де Росія мала успіх на полі бою?

Загарбники мали успіх у тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані кадри за 13 вересня вказують на просування російських сил уздовж траси О-0519 Олександро-Шультине – Костянтинівка на південно-східній околиці Костянтинівки.

Також окупанти пройшли вперед на Покровському напрямку. Ворогу вдалося зайняти позиції на північному заході Удачного (південний захід від Покровська).

Кадри за 12 вересня показують, що окупанти просунулися і на Новопавлівському напрямку, а саме в північно-західну частину Товстого (південний захід від Новопавлівки).

Окрім того, противник мав успіх на Дніпропетровщині. Він просунувся в північно-західну частину Новомиколаївки (південний схід від Великомихайлівки).

Яка обстановка на фронті / Карти ISW

Яка ситуація у районі Куп'янська?