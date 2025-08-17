Сили оборони зачистили одразу кілька населених пунктів в Донецькій області від окупантів. Російські війська зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

24 Канал показує на карті, де розташовані 7 населених пунктів, які Сили оборони зачистили від окупантів на Донеччині.

Які населені пункти зачистили українські захисники?

З 4 по 16 серпня, у Донецькій області від окупантів зачистили кілька населених пунктів. Це є результатом спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та ЗСУ, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов".

У Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, силами 7 корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів, вдалося зачистити Покровськ від російських груп поодиноких окупантів.

До слова, селище Веселе в Донецькій області зачищали за допомогою ударних наземних роботизованих комплексів. В ході операції вдалося взяти в полон значну кількість російських військових.