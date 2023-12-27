"Аби Орбан не брав у заручники 26 країн": як ЄС може надати гроші Україні в обхід Угорщини

Євросоюз розробляє новий план, як виділити кошти Україні. Усе через те, що Угорщина тривалий час блокує це рішення. Ймовірно, так Україна може отримати транш у 20 мільярдів євро. Та це можуть зробити за допомогою фонду.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що фонд можуть зробити не на рівні ЄС, а на двосторонній основі. Зазначимо, що резервний план не потребує згоди усіх членів Євросоюзу.

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"Усі члени ЄС або охочі, наприклад, там 26 країн, внесуть внески у цей фонд і не потрібно голосування на рівні європейських структур, де діють особливі правила. Де Орбан може брати в заручники 26 членів", – сказав Осипенко.

Тобто, так країни Євросоюзу можуть допомогти Україні на бізнесовому рівні. Вони можуть внести кошти у фонд, а він вже передаватиме їх українській державі й так покриватиме дефіцит бюджету України.

Європейський Союз, якщо він зробив такий стратегічний крок – дав можливість почати переговори Україні з ЄС, він, сказавши "А", змушений буде сказати й "Б". У будь-якому випадку допомога буде,

– наголосив політолог-міжнародник.

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