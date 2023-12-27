"Чтобы Орбан не брал в заложники 26 стран": как ЕС может предоставить деньги Украине в обход Венгрии

Евросоюз разрабатывает новый план как выделить средства Украине. Все потому, что Венгрия долго блокирует это решение. Вероятно, Украина может получить транш в 20 миллиардов евро. Это могут сделать с помощью фонда.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что фонд могут сделать не на уровне ЕС, а на двусторонней основе. Отметим, что резервный план не требует согласия всех членов Евросоюза.

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"Все члены ЕС или желающие, например, там 26 стран, внесут взносы в этот фонд и не нужно голосование на уровне европейских структур, где действуют особые правила. Где Орбан может брать в заложники 26 членов", – сказал Осипенко.

То есть, так страны Евросоюза могут помочь Украине на бизнесовом уровне. Они могут внести средства в фонд, а он уже будет передавать их украинскому государству и так будет покрывать дефицит бюджета Украины.

Европейский Союз, если он сделал такой стратегический шаг – дал возможность начать переговоры с ЕС, он, сказав "А", вынужден будет сказать и "Б". В любом случае помощь будет,

– подчеркнул политолог-международник.

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